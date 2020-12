Evangelion: quale anima si trova dentro l'Unità-00?

In Neon Genesis Evangelion, ogni Eva contiene un’anima, e di solito è l’anima della madre del pilota. La madre di Shinji, Yui, e la madre di Asuka, Kyoko, sono entrambe presenti all’interno degli Eva ed è stato dimostrato nel corso dell’anime. Nel caso di Rei, di chi è l'anima dell'Eva-00?

Innanzitutto, Rei non è un umano nato in maniera naturale, bensì un clone creato con il dna di Yui Ikari e l’angelo Lilith. Quindi non ha una madre, e quella di Yui risiede nell’unità 01 di Shinji. Quindi, quale anima si cela all’interno dell’unità 00? Probabilmente, l’anima di Rei stessa.

Nell’episodio 14 Shinji e Rei fanno il test della compatibilità incrociata per sincronizzare i loro Eva. Di solito, un pilota è compatibile solo con il proprio Eva, ma se l’anima di Rei 1 fosse davvero dentro l’Eva-00, probabilmente la Nerv ha pensato che Shinji potrebbe essere compatibile anche con l’Eva-00 visto che Rei è un clone di sua madre. Rei infatti riesce a sincronizzarsi con l’Eva-01, ma Shinji non riesce a controllare l’unità 00, probabilmente perché l’anima all’interno dell’unità 00 è composta da Yui ma in parte anche da Lilith.

Quando Shinji prova a controllare l’Eva-00, questo va in Berserk. L’obiettivo dei pugni dell’unità è il vetro dietro la quale si trovano Gendo e Ritsuko. Misato pensa che l’obiettivo di quell’attacco si Rei, ma Ritsuko stessa sente di essere lei il vero obiettivo dell’Eva infuriato.

Nell’Eva-00 risiede di certo l’anima della prima Rei, che ha le sue ragioni per voler attaccare Ritsuko, presente durante entrambi i test. Ritsuko è bionda ma somiglia molto alla madre Naoko, che aveva però i capelli neri. Nell’episodio 14, le scene dal punto di vista dell’Unità-00 vedono Ritsuko con i capelli scuri. Sembra quasi che l’anima di Rei 1 abbia scambiato Ritsuko per Naoko, colei che uccise Rei Ayanami.

