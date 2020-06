Evangelion: aperti i preordini per il primo elettrodomestico ispirato all'anime

Il nuovo film di Evangelion è stato rimandato per Coronavirus, ma le difficoltà legate a produzione e distribuzione della pellicola non hanno certo impedito a Studio Khara e partner di continuarne la promozione. Poche ore fa infatti, è stato presentato un nuovissimo elettrodomestico ispirato alla serie da ben ottantacinque dollari.

La macchinetta del caffè in questione è preordinabile da oggi, ma le spedizioni non partiranno prima di venerdì 26 giugno 2020. L'immagine di copertina mostra il funzionamento della macchinetta, mentre in calce potete dare un'occhiata al lato opposto, in cui è stato stampato il logo della Nerv. Il prezzo è di 8980 yen (circa 74 euro).

Dopo ben 25 anni dalla trasmissione del primo episodio di Evangelion potreste pensare che il logo della Nerv sia ormai stato stampato su qualsiasi sorta di apparecchio disponibile, ma in realtà Khara e compagni non hanno mai prodotto delle serie di elettrodomestici ispirati all'anime. Nel caso in cui voleste supportare lo studio, vi ricordiamo che basta cliccare sul link reperibile in calce.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste interessati ad altri apparecchi ispirati all'anime invece, vi consigliamo di dare un'occhiata ai nuovissimi auricolari wireless di Evangelion.