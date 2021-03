Evangelion: un appassionato trasforma gli Angeli in dolci

Neon Genesis Evangelion ha colpito numerosi amanti dell'animazione i quali spesso omaggiano l'opera con diverse creazioni. Una delle ultime è un prodotto culinario. Vediamolo insieme.

La serie prodotta da Hideaki Anno nel 1995 ha portato una rivoluzione nel mondo degli anime. Il suo fascino continua oggi ad essere percepito anche grazie al progetto Rebuild of Evangelion il cui ultimo film, che porta a compimento la tetralogia, è stato diffuso nei cinema Giapponesi nelle settimane recenti. Gli incassi di Evangelion 3.0 + 1.0 hanno superato del 150% quelli del film precedente, confermando quindi il grande interesse che ancora in questi giorni desta tra il pubblico.

Come ogni prodotto di successo anche a quest'opera gli appassionati dedicano numerosi lavori quali fan art o cosplay, un esempio ne è una magnifica interpretazione di Asuka da Evangelion 3.0 + 1.0 di cui abbiamo già parlato in precedenza. L'ultimo omaggio alla serie è però preparato da un cuoco, nello specifico si tratta di Melonpan, un dolce tipico giapponese che possiamo notare col suo aspetto più comune nel primo Tweet riportato in calce alla news.

L'utente Negotoo ha trasformato la vivanda nell'Angelo Sachiel, uno degli antagonisti dell'anime. Essa appare di un insolito colore scuro grazie ad una mistura creata in fase di preparazione con del cacao in polvere, successivamente con l'aggiunta di impasto senza cacao il cuoco è stato in grado di ricreare le maschere dell'Angelo. L'elemento più particolare e che è stato d'ispirazione per questa fantastica creazione è però la ciliegia al maraschino posizionata in modo da ricordare il nucleo del nemico.

Cosa ne pensate di questo dolce? Vi piacerebbe assaggiare il prodotto del cuoco? Fatecelo sapere lasciandoci un commento.