Evangelion, arrestato in Giappone un trafficante di figure false di Asuka Soryu Langley

Evangelion rimarrà per sempre una delle più grandi opere dell'animazione giapponese. La serie ha saputo mettere in scena come poche altre l'introspezione dei protagonisti, che si sono pian piano schiusi al pubblico con le loro paure e insicurezze. Di recente, il creatore di Evangelion Hideaki Anno ha ricevuto una Medaglia d'Onore per la sua opera.

Il merchandise legato a Evangelion è florido soprattutto grazie alle figure, che i fan apprezzano moltissimo. I personaggi femminili dell'opera, come Rei Ayanami o Asuka Soryu Langley, sono stati amati alla follia dal pubblico, che farebbe carte false per accaparrarsi la statuina della propria waifu preferita. Pensate che una figure ad altezza naturale di Rei di Evangelion ha raggiunto un prezzo davvero folle.

Purtroppo, nel mercato delle figure di Evangelion girano anche molti falsi, a cui bisogna stare davvero attenti. Negli scorsi giorni un uomo sulla cinquantina è stato arrestato da un azione combinata della Polizia della prefettura di Kyoto e della polizia di Ukyo per violazione della legge sul copyright.

Egli è infatti sospettato di aver messo in commercio delle figure di Evangelion modificate con il cosiddetto "rimodellamento magico", che consiste nell'adattare la testa di una figure sul corpo di un'altra figure. In pratica, l'uomo avrebbe venduto, a giugno e ottobre 2020, due figure con la testa di Asuka Soryu Langley e il corpo di una studentessa non specificata per un valore totale di 20.000 yen (circa 148€).

Nel video YouTube che trovate in questa notizia, potete vedere il genere di figure incriminate dalla polizia per violazione di copyright. Dovete sapere che le figure modificate con il "rimodellamento magico" sono molto apprezzate sul web, visto che enfatizzano gli aspetti sessuali delle statuine femminili.