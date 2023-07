Evangelion: arrivano gli auricolari wireless per i fan dell'anime!

Sebbene Evangelion si sia interrotto diverso tempo addietro, i fan non hanno mai smesso di apprezzare questa serie. Proprio per questo motivo, un'azienda ha ideato degli auricolari wireless pensati appositamente con un design innovativo, ispirato al noto franchise.

Una nota azienda giapponese specializzata in Hi-Fi audio, chiamata Final, ha deciso di dedicare degli auricolari bluetooth proprio a Neon Genesis Evangelion. Nello specifico, è possibile vedere il design nella galleria a fine articolo.

Gli auricolari wireless EVA2020 sono stati presentati per la prima volta nel luglio 2020 con tre modelli, chiamati Unit-01, Unit-02 e Mark.06. I colori e il design di ciascun modello sono basati su uno specifico aereo EVA della serie anime in questione.

Sono stati aggiunti successivamente dei modelli, chiamati Type-NERV e Type-REI, ispirandosi rispettivamente al logo dell'organizzazione NERV e al colore dei capelli e della tuta di Rei Ayanami.

Una trovata geniale è stata quella di aggiungere la voce di Maya Ibuki, doppiata da Miki Nagasawa, non appena gli auricolari vengono accesi e spenti, e al momento le lingue disponibili sono il giapponese e l'inglese, che l'utente può liberamente scegliere.

Le cuffiette hanno un'autonomia massima di 63 ore e sono supportati da un'ampia gamma di telefoni Android e iPhone. Gli accessori includono una custodia di ricarica, gommini in cinque misure e un cavo di ricarica USB Type-C.

Le cuffie EVA2020 sono attualmente in vendita a 19.800 ¥ (circa 130 euro) sul sito ufficiale ed è disponibile per l'acquisto presso altri rivenditori, tra cui Amazon. L'Eva-01 è stato rappresentato in questa statuetta da 1000 euro.