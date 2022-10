Evangelion, in arrivo un nuovo progetto del produttore dei rebuild Studio Khara?

Lo scorso anno ha fatto il suo debutto Evangelion 3.0 + 1.0. Ultimo capitolo della tetralogia dei rebuild di Evangelion. Hideaki Anno ha dato vita allo Studio Khara proprio per presentare al pubblico i quattro lungometraggi che vedono il ritorno di Shinji Ikari e degli altri membri della NERV chiamati a fronteggiare gli angeli.

Evangelion 3.0+1.01, che in Italia ha incassato 50.000 euro all'esordio, è stato un grande successo in tutto il mondo. Tantissimi erano infatti i fan che attendevano la chiusura della nuova storia di Hideaki Anno, regista che già aveva conquistato tutti con Neon Genesis Evangelion negli anni '90.

Studio Khara, dopo Evangelion 3.0+1.0, non sembrava avere in serbo altre produzioni, o almeno fino ad ora. Infatti, lo studio di animazioni ha diffuso in rete un annuncio di lavoro, volto alla ricerca di personale e non alla ricerca di collaborazioni. Ovviamente con l'annuncio di ricerca, sembra normale che Studio Khara abbia del lavoro da fara: che sia in arrivo un nuovo progetto?

Per ora Studio Khara non ha ancora svelato nulla, ma chissà che non venga annunciato qualcosa nei prossimi mesi. Un nuovo episodio di Evangelion? O forse una nuova serie? Alcune dichiarazione rilasciate tempo fa di Hideaki Anno facevano pensare a un prequel di Neon Genesis Evangelion, ma i tempi al momento non sembrano ancora abbastanza maturi.