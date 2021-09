Evangelion: Asuka in tuta rossa in questo cosplay di Neyrodesu

Neon Genesis Evangelion è un classico degli anime, con la serie che ci ha presentato personaggi immortali partoriti dalla mente di Hideaki Anno. Conclusa la prima storia con Shinji, Asuka e Rei grazie al film The End of Evangelion, il regista è tornato su questo mondo con un progetto cinematografico.

La saga cinematografica Rebuild of Evangelion, una tetralogia iniziata più di 10 anni fa, si è da poco conclusa con il successo stratosferico di Evangelion 3.0 + 1.0, proiettato prima in Giappone nei cinema a inizio anno, dopo numerosi rinvii a causa di problemi di produzione prima e Covid poi, e anche approdato su Amazon Prime Video doppiato in italiano per gli spettatori nostrani.

Abbiamo rivisto così per l'ultima volta Asuka Soryu Langley, uno dei personaggi di spicco di Evangelion. La cosplayer Neyrodesu ha deciso di vestirne i panni e postare il risultato sulla propria pagina Instagram. Condivisa in basso, la foto con il cosplay di Asuka in tuta rossa è stata molto apprezzata dal pubblico. Con il suo sguardo scocciato, sembra comunque pronta per salire sul suo Eva e pilotarlo per abbattere l'ennesimo Angelo arrivato a Neo Tokyo. Riprendendo il vestiario della tetralogia Rebuild of Evangleion e non quella della storica serie TV, questa Asuka indossa quindi anche la benda.