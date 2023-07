Evangelion e Barbie insieme: questo poster crossover creato da un fan vi colpirà

Neon Genesis Evangelion è una celebre serie anime creata da Hideaki Anno negli anni '90 e poi ripresa di recente con alcuni film. Ambientata in un futuro post-apocalittico, la trama ruota attorno a un gruppo di adolescenti piloti di mech chiamati Eva, che combattono contro creature misteriose chiamate Angeli per proteggere l'umanità.

La serie si distingue per il suo approccio psicologico complesso e le tematiche filosofiche affrontate. Esplora i concetti di identità, solitudine, esistenzialismo e la lotta dell'individuo contro le proprie debolezze. Neon Genesis Evangelion ha suscitato dibattiti accesi e ha avuto un impatto significativo sulla cultura popolare nel corso degli anni, come ha dimostrato il successo di Evangelion 3.0 + 1.0, l'ultimo film prodotto.

Invece, è tutt'altra cosa Barbie, l'iconica bambola creata da Ruth Handler nel 1959. È diventata un simbolo di moda e femminilità nel corso degli anni ed è stata una delle bambole più popolari al mondo. Barbie ha ispirato generazioni di bambine, offrendo una vasta gamma di professioni e stili di vita immaginari.

Sebbene Neon Genesis Evangelion e Barbie siano apparentemente lontani come argomenti, entrambi hanno un impatto culturale significativo. Entrambi i marchi sono riusciti a catturare l'immaginazione del pubblico, sebbene in modi molto diversi. E la dimostrazione è questo poster che unisce Evangelion e Barbie: in vista dell'uscita del film con la bambola bionda, ThatStephC ha pubblicato una locandina rivista con la faccia di Barbie al posto di quella di Rei nel finale, con un clima vaporwave e tanto, tanto rosa.

Siete pronti per andare a vedere Barbie, in uscita a luglio 2023?