Evangelion: una campagna di marketing porta le Unità Eva a trasformarsi in piatti gustosi

Che Neon Genesis Evangelion sia una vera e propria macchina macina soldi sul territorio giapponese è ormai risaputo. Su Shinji e gli altri protagonisti esiste ogni qualsivoglia tipo di merchandise, da carte di credito a gioielli, ma la nuova iniziativa è sorprendente... e appetitosa!

L'azienda di ristoranti Zensho, proprietaria di alcuni più grandi nomi della ristorazione giapponese, come Sukiya e Big Boy, ha pensato bene che la popolarità di Evangelion, spinta dall'imminente uscita della pellicola, potesse far accrescere gli affari in un periodo non proprio brillante.

I ristoranti delle catene Big Boy, Nakau, Hamazushi e Coco's Restaurant offriranno gustosi piatti a tema e prodotti esclusivi come incentivo per fermarsi a mangiare presso i loro locali. Ciascuno dei cinque piloti del cast di Evangelion rappresenterà una singola catena e le merci saranno caratterizzate da un'arte modellata sul ristorante in questione.

Ordinando uno dei piatti a tema Evangelion dal menù, si otterrà una speciale tessera relativa al ristorante visitato. Questa particolare campagna di marketing si svolgerà dall'8 marzo al 20 aprile in tutti i ristoranti giapponesi aderenti all'iniziativa.

Uno dei piatti più succulenti è quello dedicato a Shinji, il quale è il testimonial dei ristoranti Sukiya. La frittata di manzo al curry Unit-01 presenta una colorazione viola, verde e gialla, così da ricordare la combinazione cromatica dell'Eva-01.

Se questa iniziativa vi incuriosisce e stuzzica il vostro appetito, non vi resta che partire entro la data utile, pandemia globale permettendo.