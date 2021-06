Evangelion: la cantante Hikaru Utada e la sua rivelazione liberatoria, 'Sono non-binary'

Il 25 giugno si è tenuta una live speciale su Instagram alla quale hanno partecipato due figure importanti legate a Neon Genesis Evangelion, la cantante Hikaru Utada e il regista e ideatore della serie, Hideaki Anno. Poco prima dell'arrivo in diretta di Anno, Utada ha augurato a tutti un felice Pride Month, affermando di essere non-binary.

Utada si era già espressa il 18 giugno riguardo le continue e invadenti domande sul suo genere: "Sono stanca di rispondere alla domanda se sono una Signorina o una Signora, o scegliere di farmi chiamare Miss, Mrs o Ms nelle situazioni di ogni giorno. Mi mette a disagio essere identificata in maniera così marcata dal mio stato coniugale o dal mio sesso, e non mi ricollego a nessuno di quei prefissi. Ogni volta, mi sento come forzata a distorcere me stessa. Ho aspettato a lungo per un'opzione alternativa, una che nessuno di nessun genere o stato sociale potesse usare."

Successivamente Utada ha confermato di aver trovato un termine adatto: "...dopo aver scritto questo ho cercato e scoperto che Mx. (pronunciato mix) è stata presa in considerazione! È fantastico e spero che verrà ampiamente usata. Ho paura che la mia idea per un prefisso neutrale sia arrivata troppo tardi..."

Ricordiamo che Misato ha ottenuto due splendidi cosplay di Grusha, con la divisa e con abiti casual, e vi lasciamo ad una guida definitiva dell'anime di Evangelion.