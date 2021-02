Evangelion: la cantante ha incassato cifre da capogiro, senza mai guardare la serie

"A Cruel Angel's Thesis" è oggi uno dei brani più riconoscibili al mondo, un'icona dell'animazione nipponica che ha contribuito a rendere tale il fenomeno di Neon Genesis Evangelion. Ma quanto ha incassato la cantautrice per quel singolo brano? In breve, milioni di dollari, ma adesso ha il conto in banca quasi a zero.

Ad oggi esistono anche più versioni della celebre opening di Evangelion, brano che fa parte ormai di una cultura di massa. Eppure, è impensabile immaginare che Neko Oikawa abbia incassato così tanti soldi dai diritti d'autore senza nemmeno aver mai visto l'anime. Ospite di una trasmissione nella giornata di ieri, la Oikawa ha raccontato la sua storia con il suo ex marito che le ha in parte prosciugato il conto in banca.

Tra spese per un'agenzia di viaggio, per automobili, per uffici e per costruire un Hotel in Cappadocia, tra l'altro mai completato, la cantante ha speso qualcosa come 831 mila euro. Tutto ciò è stato possibile grazie al suo brano "A Cruel Angel's Thesis" che, annualmente, le frutta qualcosa come 230 mila euro. Tuttavia, attualmente, ha aggiunto di ritrovarsi tra le tasche poco meno di 800 euro in quanto il grosso del suo patrimonio, circa 300 milioni di yen (2 milioni e 375 mila euro) sono stati investiti per il progetto alberghiero. Oggi è consapevole di aver sprecato molti soldi a causa del marito, tuttavia nonostante le sofferenze passate in seguito al divorzio oggi ricorda il suo passato con divertimento. Sembra che comunque, per le poche ore di lavoro passate dietro la stesura dell'opening di Evangelion, la Oikawa abbia racimolato poco meno di 5 milioni di euro in totale in tutti questi anni, una cifra spropositata ma che rispecchia l'assurda popolarità dell'iconica canzone.

E voi, invece, cosa ne pensate della sua storia? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata alla nuova campagna pubblicitaria a tema Neon Genesis Evangelion.