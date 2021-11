Evangelion, chi è il pilota Eva migliore in assoluto?

I personaggi di Neon Genesis Evangelion sono tra i beniamini del pubblico, adolscenti che si sono fatti carico all'interno dell'immaginario di Hideaki Anno di fronteggiare la minaccia degli Angeli e proteggere così il mondo dall'Impact e dall'ennesimo disastro. Ma chi, tra i vari piloti, è il più bravo?

Il franchise di Evangelion brilla di numerosi oggetti a tema, alcuni dei quali in edizione limitata e dal costo imponente come questa giacca in collaborazione con Undercover da 6000 euro. A rendere grande il capolavoro dello studio Gainax ci hanno pensato soprattutto i protagonisti della storia, i piloti delle varie unità Eva, che con coraggio si sono battuti contro terribili minacce.

Ad ogni modo, individuare il pilota più capace non è un'impresa poi impossibile dal momento che all'interno della serie originale Asuka Soryu Langley viene evidenziata come quella in possesso del talento più naturale, di un'enorme fiducia in sé stessa, e di ottime capacità strategiche. Un vero e proprio genio degli Eva che le permette di brillare persino più di Shinji, che nonostante le sue abilità pecca della sicurezza in battaglia rispetto alla compagna, e di Rei Ayanami.

Tali considerazioni, tuttavia, vanno tenute in considerazione mettendo da parte la figura di Kaworu, che non può essere considerato un pilota in senso stretto del termine data la sua natura, e quella di Mari che appartiene invece ai Rebuild. Se dovessimo tenere presente anche quest'ultima, infatti, la posizione di Asuka barcollerebbe dal momento che Makinami si è rivelata essere un pilota altrettanto capace, se non addirittura di più, della compagna dello 02.

