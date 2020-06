Evangelion, continua la promozione del film: in arrivo una serie di rasoi personalizzati!

Il sito ufficiale dedicato a Neon Genesis Evangelion ha annunciato, poche ore fa, il rinnovo della partnership con l'azienda giapponese Schick Japan K.K. e l'arrivo di una nuova serie di prodotti personalizzati per la cura della persona. Tra questi spiccano dei nuovissimi rasoi "a lametta" con il simbolo della Nerv, disponibili in tre versioni.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al video di presentazione pubblicato da Schick, già visualizzato da più di 100.000 utenti, mentre in calce è reperibile in link per accedere al sito ufficiale, in cui potrete dare una migliore occhiata ai prodotti. Le lamette sono di alta qualità, e tutte e tre le versioni possono contare su altrettante edizioni: Standard (lametta e schiuma da barba), Deluxe (lametta con due ricambi, schiuma da barba, custodia da viaggio) e Amazon Exclusive (come la precedente, con una confezione speciale e un supporto per la lametta). Il prezzo di quest'ultima è di 3000 yen (circa 25 euro).

Negli ultimi giorni sono stati presentati diversi prodotti dedicati all'anime, tra cui una macchinetta del caffè ed una serie di colliri. Si tratta ovviamente di una manovra di marketing organizzata da Studio Khara per tenere alta l'attenzione, in vista dell'uscita di Evangelion 3.0+1.0.

E voi cosa ne pensate? Quali prodotti a tema Evangelion vi piacerebbe vedere? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!