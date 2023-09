Evangelion: un cosplay di Asuka in costume da bagno rosso

La Tokyo di Neon Genesis Evangelion non è di certo la megalopoli conosciuta oggi. Dei palazzi e grattacieli che formano distretti famosi e riconoscibili non ce n'è più l'ombra. Solo distese desolate di terra e alcuni rifugi sotterranei costruiti per evadere dalla furia degli Angeli, le creature apparse dopo il Second Impact sulla Terra.

Di certo non un clima amichevole e rilassante, adatto per fare passeggiate all'esterno o per godersi l'estate. Più probabile è passare il tempo nella fortezza per sperimentare armi o nuove strategie, o occuparsi di manutenere i giganteschi Evangelion, i robot guidati dai bambini che possono salvare l'umanità. I Children hanno quindi un compito gravoso, da portare avanti mentre vanno a scuola e si godono il poco tempo libero che hanno.

Asuka Langley Soryu è uno dei personaggi principali di Neon Genesis Evangelion nonché una di questi children, la numero due, pur essendo apparsa per terza in ordine cronologico, con una presentazione davvero fulminante. Asuka diventa poi un personaggio fondamentale della serie, apparendo in ogni episodio con i suoi dubbi e tormenti, ma anche con i suoi punti di forza, messi in risalto dalla sua capacità di controllare il suo Evangelion.

Anche lei ha diritto a rilassarsi, e lo fa per la fine dell'estate con la cosplayer Win Winry. Questo cosplay di Asuka in costume da bagno rosso e bianco permette alla ragazza di godersi finalmente un po' di relax, approfittando degli ultimi tepori estivi.