Evangelion: questo cosplay di Asuka creato da Shirogane in abito giallo è estivo e fresco

Ci sono tanti anime molto intimi, che propongono una visione particolare della vita, con l'impronta del regista o dello sceneggiatore - o, in molti casi, di entrambi quando una persona ha ambedue i ruoli - davvero forte e percepibile in ogni puntata. Neon Genesis Evangelion è uno di questi anime intimi, partorito dalla visione di Hideaki Anno.

La lotta tra umani e angeli comporta un notevole peso psicologico sui protagonisti, che vengono sviscerati in più modi. Questi ragazzini, accompagnati da adulti, hanno parecchie turbe che hanno i loro effetti sulla trama di Neon Genesis Evangelion. Se il pilota Shinji Ikari è il più approfondito, non mancano poi le scene dedicate a Rei Ayanami e anche all'altra collega Asuka Soryu Langley.

Come i compagni, anche quest'ultima è uno dei personaggi principali di Neon Genesis Evangelion: è una giovane e talentuosa pilota di Eva, pilota dell'EVA-02 di colore rosso, stesso colore della tuta che utilizza sempre. Di origine tedesca, Asuka è una ragazza brillante, carismatica e sicura di sé, ma nasconde anche una profonda fragilità emotiva come tutti gli altri quattordicenni in gioco. Quando arriva a Tokyo-3, il suo spirito combattivo e il suo desiderio di essere sempre la migliore emergono immediatamente.

La presentazione di Asuka avviene con la ragazza che indossa un abito giallo lungo, molto estivo e fresco, sostituendo quindi in parte l'abito più iconico. Nonostante qualche incidente, la pilota dell'EVA-02 porterà a termine la missione. Ma torniamo al momento principale con Shirogane-sama che ha pensato a un cosplay di Asuka in abito giallo estivo, proprio come nell'anime, e a portata di mano non si fa mancare il cappello. Vi piace? Verrà poi accolta da questo cosplay di Misato Katsuragi in versione casalinga.