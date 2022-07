Evangelion: un cosplay di Asuka con la divisa scolastica dell'ucraina Anastasia Cold

Neon Genesis Evangelion è una storia ricca di azione e conflitto interiore. I protagonisti, tre giovani ragazzi di 14 anni chiamati a guidare i giganteschi robot Evangelion, si ritrovano sempre caricati di responsabilità enormi. Sulle loro spalle grava infatti il destino dell'umanità, in un contesto che di certo non aiuta la loro psiche.

Per fortuna per loro c'è anche qualche piccolo momento più normale, che sia a casa o a scuola. In quest'ultimo luogo riescono a fare gruppo con i loro compagni di classe, perlopiù ragazzi normali ma tra cui potrebbero arrivare altri piloti. A questo gruppo si aggiunge poi anche Asuka Soryu Langley, la ragazza dell'Eva-02 che fa il suo debutto più tardi rispetto agli altri protagonisti di Neon Genesis Evangelion.

Il suo trasferimento la porterà in questa scuola con pochi alunni dove anche lei indosserà la divisa classica composta da una camicetta bianca e un grembiule celeste. Vediamo un cosplay di Asuka a scuola con questa divisa realizzata da Anastasia Cold, una cosplayer ucraina. La modella non si è fatta mancare alcun accessorio per poter riprodurre davvero adeguatamente questa versione della giovane ragazza di Neon Genesis Evangelion.

Rimanendo in un contesto simile, ecco un cosplay di Misato a casa e un cosplay di Rei Ayanami molto casual.