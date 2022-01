Evangelion: un cosplay di Asuka in un gioco di luci da Neo Tokyo

Cominciato negli anni 2000, circa un decennio dopo la messa in onda della serie TV originale, la tetralogia Rebuild of Evangelion si è conclusa con l'emozionante Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time. Il film conclusivo ha fatto sicuramente scendere una lacrima a tanti spettatori che si erano affezionati a questi personaggi creati da Anno.

Sono tornati per l'ultima volta i tre protagonisti storici, ovvero Shinji Ikari, Asuka Soryu Langley e Rei Ayanami, affiancati da un cast di secondari e comprimari tra quelli originali e quelli nuovi preparati appositamente per il Rebuild. Evangelion 3.0 + 1.0 ormai è stato visto in tutto il mondo e ciò ha suscitato varie emozioni in tutti, non è quindi un caso strano se da mesi affiorano in rete cosplay dedicati ai protagonisti di Evangelion, presentati sia nelle versioni originali della serie TV degli anni '90 che con i nuovi look e design.

Asuka Soryu Langley è il personaggio con più cosplay della serie insieme all'altra coprotagonista femminile. In particolare lei però è smagliante in tuta rossa e per questo è particolarmente apprezzata dalle cosplayer. Lili si getta a capofitto nella Neo Tokyo di Evangelion 3.0: You Can (not) Redo con questo cosplay di Asuka in tuta rossa in un'ambientazione con luci e ombre.

Shirogane invece ha cambiato il personaggio proponendo una Asuka in tuta bianca in quest'altro cosplay.