Evangelion: un cosplay di Asuka su una moto rossa come la sua tuta attillata

I mezzi principali di Neon Genesis Evangelion sono gli EVA, i giganteschi robot che hanno conquistato intere generazioni, in particolar modo tutti coloro che sono amanti dei mecha. Questi marchingegni giganteschi ovviamente non sono autonomi, almeno per certi versi, e richiedono un pilota che sappia come utilizzarli al meglio.

Ed è qui che entrano in gioco i Children, ragazzini di 14 anni scelti appositamente per guidare queste macchine assassine. Selezionati accuratamente, in particolar modo tra chi sembra avere dei problemi irrisolti, i Children si lanciano in battaglia a bordo di questi velivoli meccanici. La First Children è stata Rei Ayanami, mentre il Third Children è il protagonista di Neon Genesis Evangelion, Shinji Ikari. Nel mezzo c'è una ragazza che però viene presentata solo dopo nella serie.

Asuka Langley Soryu è un personaggio chiave di Neon Genesis Evangelion, mostrandosi forte e dominante, con un carattere impetuoso, fin dalla sua prima apparizione. Ha problemi di carattere familiare e questo si riversa molto nella sua personalità, più volte approfondita nel corso degli episodi e dei film. Però è molto affezionata al suo Eva-02, completamente rosso e arancione, stesso colore ripreso dalla sua tuta.

E se non ci fosse l'Eva? I-Chios propone un mezzo completamente nuovo: ecco un cosplay di Asuka su una moto Ducati completamente rossa come il suo vestito. Certamente questa versione del personaggio di Neon Genesis Evangelion dà vibes completamente differenti rispetto al solito. Per chi preferisce il personaggio classico, ecco la solita Asuka in un cosplay in tuta rossa, oppure un cosplay di Asuka estiva.