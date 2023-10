Evangelion: un cosplay di Asuka in tuta rossa armata di lancia

Creato da Hideaki Anno negli anni '90, Neon Genesis Evangelion è uno degli anime più famosi al mondo. Con pochi episodi inizialmente amati soltanto dai fan di nicchia, ha ridefinito il genere mecha mettendo al centro della trama anche dubbi esistenziali e filosofie di vita dei protagonisti in gioco, tutti con i loro traumi.

Al centro della trama ci sono gli Evangelion, giganteschi robot biomeccanici, creati per proteggere l'umanità dagli angeli, misteriose entità extraterrestri che cercano di invadere Neo Tokyo per motivi inizialmente sconosciuti. Gli Evangelion sono armi complesse e potenti, ognuno pilotato da un giovane adolescente, tra cui il protagonista Shinji Ikari. Queste macchine sono equipaggiate con una varietà di armi avanzate, come lame progressive, fucili a energia e dispositivi di proiezione AT Field, che li rendono essenziali nella lotta contro gli angeli.

Ci sono però altre armi, come l'iconica Lancia di Longino, un'arma leggendaria basata sulla famosa lancia che si dice percosse Gesù Cristo sulla croce e presente in diverse opere, ma resa particolarmente famosa da Evangelion. E in questo cosplay di Asuka in tuta rossa la vediamo tra le sue mani. Asuka Langley Soryu, uno dei personaggi principali è la pilota dell'Eva-02. Con la sua personalità forte e impulsiva, è una delle pilota più carismatiche della serie. Le sue abilità di combattimento, insieme alla sua connessione emotiva con l'Unit-02, rendono Asuka una forza formidabile in battaglia, facendo uso anche di queste armi speciali il cui utilizzo è obbligatorio contro alcuni angeli estremamente potenti. Vi piace il lavoro della cosplayer Makko?

Anche Rei Ayanami in questo cosplay ha la Lancia di Longino, mentre in tutt'altro modo si presenta questo cosplay di Misato Katsuragi.