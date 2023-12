Evangelion: un cosplay realistico di Asuka con la sua famosa tuta rossa

Neon Genesis Evangelion non ha bisogno di presentazioni. Questa serie è la prima ad essere riuscita a dare al genere mecha la dignità che merita e allo stesso tempo proporre al pubblico temi delicati e importanti che nessun'altro anime aveva mai portato sul piccolo schermo prima di allora, come la salute mentale, la depressione e i traumi infantili.

Non è azzardato affermare che siamo di fronte ad uno dei migliori anime degli anni 2000. Anche se alcuni fan hanno sostenuto che Neon Genesis Evangelion è invecchiato male, ciò non toglie l'innnegabile influenza che questa seria ha avuto sull'industria delle serie Tv non solo giapponesi. Ancora oggi i fan di tutto il mondo amano celebrare la serie realizzata dal leggendario Studio Gainax e dal regista e creatore Hideaki Anno, come nel caso della cosplayer shirogane_sama.

In questo cosplay di Asuka Langley Soryu di Neon Genesis Evangelion, viene rappresentata con la sua iconica tuta rossa. Pilota della Eva-02, è una giovane donna energica, intraprendente e anche molto testarda e orgogliosa. Tuttavia, sotto questa corazza, si cela una ragazzina insicura e sensibile. La sua voglia di essere sempre al centro dell'attenzione è legata ad alcuni traumi vissuti nell'infanzia: il suo tragico passato viene più volte portato a galla nel corso dell'anime.



Del resto, a partire dai personaggi, Evangelion è fra gli anime più autoriali e intimisti di sempre.