Evangelion: un cosplay di Asuka in tuta rossa e sorridente

Finalmente Hideaki Anno si è preso una pausa da Neon Genesis Evangelion, la serie - prima - e film - poi - che ha divertito e fatto pensare un'intera generazione. Il suo operato è passato dall'essere una serie di nicchia a capolavoro osannato a livello internazionale, con tanto di file chilometriche per assistere agli eventi del film finale.

Al centro di questa storia c'è l'eterna lotta con gli Angeli, creature che possono essere affrontate soltanto dagli Evangelion, robot giganteschi dotati di armi uniche. Tuttavia, nonostante la loro particolare natura, gli Eva hanno bisogno di un pilota, di un ragazzo umano che dia i comandi, e questi piloti possono essere scelti soltanto tra un gruppo ristretto di persone, ragazzini di 14 anni.

I piloti di Evangelion includono Shinji Ikari, Rei Ayanami e Kaworu Nagisa. Ognuno di loro ha le proprie sfide emotive e personali da affrontare mentre combattono contro gli Angeli e affrontano i traumi del loro passato. Ma nel gruppo c'è anche Asuka Soryu Langley, uno dei personaggi principali dell'anime di Neon Genesis Evangelion. È una delle giovani piloti selezionate per pilotare gli Eva e anche lei lavora nel tentativo di difendere la Terra dagli attacchi degli Angeli.

Asuka è una ragazza dai capelli castani, di origine tedesca, estremamente talentuosa e orgogliosa delle sue abilità come pilota. È conosciuta anche come il Second Children, in quanto è la seconda pilota a unirsi alla NERV, l'organizzazione che gestisce gli EVA. La personalità di Asuka è complessa e contraddittoria. Da un lato è forte, audace e sicura di sé, ma dall'altro è vulnerabile e tormentata dai suoi problemi emotivi. Ha una natura competitiva e spesso entra in conflitto con gli altri piloti, in particolare con Shinji Ikari, il protagonista della serie.

Tuttavia, il personaggio è molto amato nonostante questa conflittualità. Ci sono infatti tanti cosplay di Asuka in tuta rossa e sorridente, come quello realizzato da Hikka, che ha deciso di ritrarre la ragazza nel suo abito e momento migliore, ovvero quando si decide a mostrare le sue abilità come pilota. Ma sapevate che c'è anche chi ha sposato Asuka?