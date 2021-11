Evangelion: un cosplay di Mari Makinami Illustrious in divisa rosa

Per tanti anni Neon Genesis Evangelion ha proposto un cast di personaggi abbastanza ridotto. Erano pochissimi i principali, e ancora meno erano i piloti dei giganteschi robot. Con il reboot partito negli anni 2000 tuttavia i personaggi non sono rimasti gli stessi e, andando avanti nel tempo, c'è stata qualche aggiunta per rinnovare la situazione.

Mentre il primo film ha ripercorso abbastanza fedelmente la storia della storica serie TV degli anni '90, dal secondo fu già apportato qualche cambiamento. Uno di questi ad esempio è l'introduzione di Mari Makinami Illustrious, nuova ragazza del gruppo di protagonisti e altro pilota di Eva. La Fourth Child diventa un pezzo importante della storia di Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance e dei due successivi film che concludono la tetralogia.

La cosplayer giapponese Aoi ha vestito la plug suit rosa di Mari come apparsa nei primi film e ha deciso di mettersi in posa per un cosplay a tema Evangelion. Nella foto in basso c'è la ragazza in un ambiente sotterraneo su quelle che sembrano alcune scale con la ringhiera in acciaio, mentre il rosa spicca e dà colore. Questo cosplay di Mari sembra perfetto riprendendo proprio la prima divisa della ragazza.

Sempre rimanendo su Evangelion, c'è anche un cosplay di Asuka in tuta rossa e un cosplay di Misato Katsuragi che conquista.