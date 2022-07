Evangelion: un cosplay di Mari Makinami Illustrious con il suo Eva

Hideaki Anno è riuscito a riprendere la saga di Neon Genesis Evangelion, il suo prodotto di punta pubblicato negli anni '90 e che ha conquistato appassionati da tutto il mondo, qualche anno dopo la fine della serie TV e dei film. Lo ha fatto con un nuovo progetto che ha rivisitato completamente la saga di Evangelion.

È nato così il progetto Rebuild of Evangelion, composto da ben quattro film. La tetralogia cinematografica è durata davvero molto, considerato quanto tempo ci è voluto per pubblicare i vari film. Il primo, Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone proiettato in Giappone nel 2007, ripercorre abbastanza fedelmente alcune situazioni narrate nella serie. L'ultimo è stato invece Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, l'atto conclusivo arrivato soltanto nel 2021, a 14 anni di distanza dal primo.

Ciò ha portato a termine definitivamente la saga di Hideaki Anno, costringendo il pubblico a salutare tutti i personaggi, vecchi e nuovi. Ovviamente in molti non si sono arresi e continuano a proporre vari omaggi alla serie, come ha fatto Yush Coser con questo cosplay di Mari Makinami Illustrious, uno dei personaggi che ha fatto il suo debutto in Rebuild of Evangelion, diventando una protagonista a tutti gli effetti. Eccola quindi con la sua tuta rosa mentre si intravede il gigantesco Eva dietro di lei.