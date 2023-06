Evangelion: un cosplay di Misato Katsuragi a dir poco perfetto a casa

Tra gli anime iconici degli anni '90, sicuramente brilla Neon Genesis Evangelion, una serie creata da Hideaki Anno, qualche anno dopo essersi occupato di Nadia e il Mistero della Pietra Azzurra. Ambientato in un futuro post-apocalittico, segue le vicende di Shinji Ikari, un giovane adolescente.

Il ragazzo viene reclutato per pilotare un'enorme macchina chiamata Evangelion al fine di combattere contro creature giganti chiamate Angeli, in uno scontro non soltanto con questi esseri mostruosi e potenti che arrivano dall'esterno, ma anche in una lotta continua contro sé stessi e i propri traumi. Shinji Ikari è il protagonista della serie ed è uno dei personaggi più complessi e discussi dell'anime. È un ragazzo introverso e tormentato, afflitto da insicurezze e dubbi su se stesso. Shinji si trova spesso ad affrontare situazioni difficili e dolorose, spingendolo a esplorare il significato dell'esistenza e a confrontarsi con i suoi sentimenti.

Non è però da solo in questa serie, dato che può contare su Misato Katsuragi, un altro personaggio fondamentale in Neon Genesis Evangelion. La donna è l'ufficiale responsabile dell'organizzazione NERV e diventa il tutore di Shinji dopo averlo salvato dall'attacco del primo Angelo apparso nel primo episodio. Misato è una donna forte, intelligente e spesso impetuosa, con un passato tormentato. Durante la serie, sviluppa un legame speciale con Shinji, offrendogli un punto di riferimento emotivo e sostegno nella sua lotta contro gli Angeli.

Proprio Shinji inizierà a vivere con lei e quindi vedrà tutti i lati nascosti della donna, specialmente quelli casalinghi. Infatti questo cosplay di Misato Katsuragi in casa con una bottiglia di birra già vuota rappresenta bene ciò che si ha di fronte quando l'ufficiale sveste i panni di soldato e indossa la canottiera gialla e i pantaloncini per casa. Il cambio d'umore è visibile anche in questa foto, con una Misato ricreata perfettamente da Ichiko.