Evangelion: un cosplay di Rei Ayanami in tuta bianca e lancia

Evangelion è una delle storie più particolari che ci siano nel mondo dell'animazione. Il suo successo, che non arrivò subito, ha convinto Hideaki Anno a rivisitare la sua serie originale, quella del 1996 che affascinò così tanti spettatori giapponesi e non solo. Questo racconto intimista è stato rivisto con la tetralogia cinematografica.

Adesso Evangelion 3.0 + 1.0 è arrivato anche in Italia al cinema, dopo essere stato rallentato dal Covid-19. Tutti i fan interessati quindi hanno assistito al finale di questa storia magistrale, che ha rivisto in parte vecchi protagonisti e in parte anche l'apporto di nuovi personaggi. Sempre irrinunciabile è invece Rei Ayanami, una delle icone di questo brand insieme alla collega Asuka Soryu Langley.

In Neon Genesis Evangelion, il ruolo di Rei Ayanami è molteplice e ovviamente il suo contributo varia a seconda che si parli della serie, del film End of Evangelion oppure le pellicole di Rebuild of Evangelion. Oggi però la rivediamo grazie a Jess, che ha creato questo cosplay di Rei Ayanami in tuta bianca, quindi pronta per salire sul suo Eva, ma armata con quella che sembra essere la lancia di Longino, la lunghissima lancia rossa biforcuta.

Insieme a questo scatto, non perdetevi il cosplay di Asuka e Mari insieme.