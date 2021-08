Evangelion: un cosplay di Rei Ayanami in tuta nera vi ricorda del film in arrivo

Iniziata sul finire degli anni '90, la saga di Evangelion sta per concludersi. Prima la serie TV con il suo film conclusivo, poi la tetralogia che ha rivisto tutto il mondo di robot e Angeli e che ha accompagnato giapponesi e non nel corso dell'ultimo decennio. In particolare l'ultimo film, Evangelion 3.0 + 1.0, ha richiesto una lavorazione lunga.

I continui rinvii alla distribuzione nei cinema tra ritardi nella produzione per il coronavirus nel 2020 sono terminati e a inizio 2021 Evangelion 3.0 + 1.0 è stato distribuito nelle sale giapponesi. In Italia ci penserà Amazon Prime Video a portare Evangelion doppiato, concludendo così la tetralogia anche nel nostro paese. Stiamo quindi per assistere alle ultime ore con Shinji Ikari, Rei Ayanami, Asuka Langley e tutti gli altri personaggi di questo mondo devastato creato da Hideaki Anno.

Manca davvero poco all'uscita del film, poco più di una settimana, ed è quindi il momento migliore per un cosplay di Rei Ayanami in tuta nera e con la falce rossa creato da NekoNeko. La cosplayer di Singapore si è messa in posa in svariate foto che potete osservare in basso.

Conoscete quali sono le differenze tra la serie Neon Genesis Evangelion e i film Rebuild of Evangelion?