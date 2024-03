Evangelion: un cosplay di Rei con la sua tuta, pronta a guidare un EVA

Misteriosa e affascinante, Rei Ayanami è una delle protagoniste della serie Neon Genesis Evangelion. Creatura di alti contrasti, è stata a lungo oggetto di speculazioni da parte dei fan per la sua storia intricata, il design iconico e il carattere enigmatico. Da anni attira non solo gli appassionati di anime, ma anche i cosplayer!

Sin dalle prime puntate di Neon Genesis Evangelion, Rei viene presentata come un membro chiave dell'organizzazione NERV, coinvolta nella lotta contro gli invasori alieni noti come Angeli. Essendo un pilota di uno dei giganteschi robot umanoidi chiamati EVA, questa ragazza assume un ruolo centrale nella difesa dell'umanità. Il monologo di Rei in Evangelion è uno dei momenti più toccanti della serie, frutto della mente del talentuoso regista Hideaki Anno. Diamo un'occhiata al personaggio nella rivisitazione originale e fedele della cosplayer lolliicos.

In questo cosplay di Rei Ayanami da Neon Genesis Evangelion, la ragazza è ritratta in modo impeccabile: con la sua tuta, è pronta a guidare un EVA. Rei è il risultato di un esperimento genetico, il "Progetto E". È un clone di Yui Ikari, la madre del protagonista Shinji Ikari, e contiene frammenti dell'anima di Lilith, uno degli Antenati degli Angeli. Questo le conferisce una natura ibrida e una profondità psicologica unica tra i personaggi della serie.

Il suo comportamento, spesso distante e imperturbabile, nasconde una profonda sensibilità. Rei sembra essere in costante lotta con la sua identità, riflettendo il tema centrale della serie sull'alienazione e la ricerca del significato della vita. Nonostante la sua natura riservata, Rei è estremamente empatica. Questa capacità la porta a creare legami significativi con gli altri personaggi, in particolare a Shinji Ikari. Quest'ultimo, insieme a Rei e a tutti gli altri protagonisti della serie, tornerà nello spettacolo teatrale di Evangelion: ecco tutti i dettagli!