Evangelion contro il Covid-19: Rei Ayanami invita i fan a vaccinarsi

Con la fine della stagione estiva e l'esplosione della variante Delta, l'incubo chiamato Covid-19 torna a fare paura all'intera popolazione mondiale. Mentre in Italia tornano le zone gialle e in Giappone esplode l'emergenza sanitaria, in Messico la campagna vaccinale ha un nuovo sponsor, Neon Genesis Evangelion.

La pandemia da coronavirus pare non avere fine. Alla soglia della stagione autunnale, la minaccia dettata dal Covid-19 torna a farsi pesante: a preoccupare è la nuova, infida variante Delta, che pare colpire nonostante i vaccini. Questa particolare variante, infatti, pare essere infettiva, anche se in forma lieve, anche sui soggetti vaccinati.

Nonostante ciò, vaccinarsi risulta fondamentale: l'unica via per sfuggire a questa grave catastrofe sanitaria che ha colpito il mondo intero negli ultimi anni. La nazione messicana è lanciata nella campagna vaccinale, così da prevenire nuove, micidiali ondate infettive. Main sponsor dei vaccini è Neon Genesis Evangelion: ecco la geniale trovata di alcuni comuni messicani.

Per compiere un passo fondamentale nella lotta contro il Covid-19, alcuni comuni messicani, tra i quali quelli di Guadalajara, Tonale e Tlajomulco, hanno invitato i residenti a vaccinarsi. In particolar modo a essere richiamati da Rei Ayanami sono stati i cittadini dai 18 ai 29 anni, fascia d'età non ancora protetta.

Per l'eroina dell'opera di Hideaki Anno, questa è l'occasione perfetta per vaccinarsi, così da difendere la propria vita e quella degli altri. Cosa ne pensate di questa brillante trovata? Vi sarebbe piaciuto vedere un qualcosa del genere anche in Italia?

Non è solo Evangelion a essersi lanciato contro il Covid. In Giappone, è stato Cells at Work! a invitare a vaccinarsi. Infine, in un'irriverente TikTok, anche Vegeta ha aderito alla campagna vaccinale.