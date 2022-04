Evangelion, il creatore Hideaki Anno ha ricevuto una Medaglia d'Onore con Fiocco Viola

Uno degli anime più popolari e apprezzati in assoluto è senza ombra di dubbio Neon Genesis Evangelion. Andata in onda per la prima volta nel 1995 in Giappone tra un problema di produzione e l'altro, Neon Genesis Evangelion ha dato vita a un franchise che ha fatto la storia dell'animazione nipponica.

Il creatore di Evangelion Hideaki Anno, che è anche uno dei sette fondatori dello studio Gainax produttore della serie, ha ricevuto quest'anno la Medaglia d'Onore con Fiocco Viola da parte del governo giapponese.

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato per la prima volta nel 1955, e nei successivi anni è stato assegnato alle individualità che hanno contribuito allo sviluppo e miglioramento delle arti. Prima di Anno, a vincere la Medaglia d'Onore con Fiocco Viola ci sono stati altri illustri autori e registi, tra cui: Shigeru Mizuki (Showa - una Storia del Giappone) nel 1991, Isao Takahata (Studio Ghibli) nel 1999, Leiji Matsumoto (Capitan Harlock) nel 2001, Tetsuya Chiba (Rocky Joe) nel 2002, Ryohei Saigan (Kamakura Monogatari) nel 2010, Katsuhiro Otomo (Akira) nel 2013, Keiko Takemiya (Terra e...) nel 2014, Keiichi Hara (Shin-chan) nel 2018, Rumiko Takahashi (Inuyasha) nel 2020 e Masaaki Yuasa (Kaiba, Devilman Crybaby) nel 2021.

Hideaki Anno si va quindi ad aggiungere con ampio merito alla lunga lista di autori immortali del Giappone. L'estate scorsa Anno si era pronunciato sul futuro di Neon Genesis Evangelion, ipotizzando un prequel del franchise.

