Evangelion: Death (True)2 e The End of Evangelion arrivano nelle sale dal 28 giugno

Meno di un'ora fa l'editore italiano Dynit ha rivelato con un breve trailer a sorpresa l'arrivo nei cinema italiani delle pellicole Evangelion: Death (True)2 e The End of Evangelion, unite in un unico evento che molti appassionati aspettavano da tempo, e a cui però potranno assistere per un periodo limitato e solo in alcune sale cinematografiche.

L'annuncio è arrivato tramite il breve video che potete trovare in cima alla pagina, pubblicato dall'editore sul suo canale ufficiale di YouTube. Non vi sono sequenze o frame riguardanti ciò che si vedrà effettivamente, ma sono bastate una serie di scritte, riguardante le iconiche frasi dei protagonisti, a catturare immediatamente l'attenzione dei fan dell'opera creata da Hideaki Anno.

Entrambe le pellicole in questione avranno il doppiaggio "made by Dynit", come specificato da quest'ultima, e sarà possibile partecipare a questo evento speciale solo il 28, 29 e 30 giugno, e naturalmente solo nei cinema che decideranno di trasmettere i due film, considerati cult dell'animazione giapponese, che ricordiamo essere rispettivamente un insieme di sequenze estrapolate dalla serie originale con aggiunta di materiale nuovo per riassumere l'opera, e il finale realizzato nel 1997 da Anno.

