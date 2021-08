Evangelion: le differenze tra i film Rebuild e la serie classica

Hideaki Anno è un regista imprevedibile, un'icona della cultura nipponica grazie al suo capolavoro Neon Genesis Evangelion. All'epoca dell'uscita del primo film della tetralogia dei Rebuild nessuno si sarebbe aspettato che l'opera avrebbe preso una piega tanto diversa dalla serie originale.

In attesa dell'uscita dell'ultimo film dei Rebuild su Amazon Prime Video il prossimo 13 agosto, che potete comunque scoprire grazie alla nostra recensione in esclusiva di Evangelion 3.0+1.0, rinfreschiamo le maggiori differenze tra le 4 pellicole di Studio Khara e la storica serie televisiva. Senza alcun dubbio, la più importante di tutte è che i due progetti sono diversi seppur legati da un misterioso filo conduttore.

Hideaki Anno ha infatti stravolto la trama della serie tv, aggiungendo nuovi personaggi e situazioni completamente inedite, soprattutto a partire dal terzo film, che hanno completamente spaesato gli appassionati della saga. Ci sono molte teorie che hanno tentato di spiegare il perché i due progetti siano così diversi, una delle quali è la cosiddetta "teoria del loop", una ripetizione della storia da un punto cardine che cambia a seconda delle scelte di Shinji, dove un assaggio lo abbiamo già visto nel manga di Yoshiyuki Sadamoto o nella light novel di Ikuto Yamashita che virano dalla trama canonica. I Rebuild potrebbero fare parte dunque di una diversa linea temporale, a metà strada tra un sequel e un reboot, anche se è presumibile pensare che il regista sfrutti quest'ultima occasione per svelare almeno un paio delle domande rimaste in sospeso tutti questi anni. Dopotutto, lo stesso Anno in occasione dell'uscita del primo film disse: "Eva è una storia che si ripete".

Non ci resta dunque che attendere i prossimi giorni per conoscere finalmente come terminerà questa serie che nel bene o nel male ha fatto davvero la storia dell'animazione giapponese. E voi, invece, che cosa vi aspettate dal finale? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.