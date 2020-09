Evangelion: il doppiatore americano di Shinji sorprende tutti con un cosplay di Junji Ito

Con la Adult Swim che sta lavorando all'adattamento animato di Uzumaki, e Hulu alle prese con il live-action di Tomie, le due terrificanti opere di Junji Ito stanno per passare dalla carta allo schermo.

In attesa di farci spaventare dai racconti dell'autore giapponese, il doppiatore americano Casey Mongillo ha pubblicato su Twitter una foto del suo cosplay di The Enigma of Amigara Fault, e la somiglianza è strabiliante.

Il giovane doppiatore, ha prestato il suo talento in opere come Mob Psycho 100, Pokémon, e dando la voce al giovane Shinji Hikari di Neon Genesis Evangelion.

The Enigma of Amigara Fault è un racconto breve creato dall'autore horror Junji Ito. Nella storia, un ragazzo di nome Awaki che decide di andare a visitare un lato della montagna che, a seguito di un terremoto, mostra dei fori a forma di essere umano. Questi fori sono capaci di ipnotizzare le persone che sono spinte da una strana forza ad entrarci dentro. Alcuni si infileranno nei fori e ne usciranno completamente trasformati. Se vi siete incuriositi, parliamo in maniera più approfondita di The Enigma of Amigara Fault.

Mongillo ha pubblicato su Twitter con il suo account ufficiale, la foto del cosplay del giovane Awaki, mostrando lo stesso outfit indossato dal protagonista nel racconto da brividi (indossando la mascherina però!).

A differenza di Uzumaki e Tomie, immaginare The Enigma of Amigara Fault come una serie televisiva è molto difficile considerando la brevità della storia.

Che ne pensate del cosplay del doppiatore americano di Evangelion? Vi piacciono i racconti del maestro dell'horror giapponese? Allora non potete perdervi il trailer di Uzumaki di Junji Ito.