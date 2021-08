Evangelion: I doppiatori dell'anime di Hideaki Anno condividono dei messaggi per i fan

Continua il successo di Evangelion 3.0+1.01: il film conclusivo della serie ha raggiunto cifre record di visualizzazioni in Giappone. I doppiatori dei protagonisti hanno quindi deciso di condividere un messaggio per i numerosi fan dello show.

Dopo diversi anni di attesa gli appassionati di Neon Genesis Evangelion hanno finalmente potuto vedere il film conclusivo della nuova saga di Hideaki Anno, opera che ha concluso le vicende di Shinji, Asuka, Rei e gli altri protagonisti introdotti per la prima volta nelle puntate dell'anime del 1995. Per questa importante occasione, l'account ufficiale giapponese di Amazon Prime Video ha quindi condiviso il messaggio che trovate in calce alla notizia, in cui è presente un'immagine con il commento in inglese dei doppiatori dei personaggi più importanti di Evangelion.

Nei loro messaggi, le voci di Shinji e gli altri, si augurano che l'opera possa essere accolta favorevolmente dai numerosi appassionati, oltre a sottolineare il messaggio presente nella storia di Evangelion. Ricordiamo che su Amazon Prime Video sono disponibili anche i lungometraggi precedenti, se non l'avete ancora letta, ecco la nostra recensione di Evangelion 3.0+1.01 Thrice Upon a Time. Se invece avete già visto il film, vi segnaliamo l'analisi del complesso finale della storia nata dalla mente di Hideaki Anno.