Evangelion: la doppiatrice di Mari sul personaggio, 'c'è molto che non è stato mai detto'

È difficile pensare ad una serie tanto discussa e studiata quanto Neon Genesis Evangelion. Il capolavoro di Hideaki Anno è stato interpretato in molti modi nel corso degli anni, grazie alle numerose teorie e dibattiti sorti in seguito alle pubblicazioni dei film conclusivi della storia di Shinji Ikari, e alla tetralogia Rebuild of Evangelion.

La straordinaria accoglienza riservata all'ultimo film, Evangelion 3.0+1.0, che ha di recente superato i 90 milioni di dollari al box office, ha riportato la serie sotto i riflettori, e un recente intervento da parte di Maaya Sakamoto ha particolarmente catturato l'attenzione non solo dei media ma anche degli appassionati.

Importante doppiatrice sia nell'animazione che nel settore videoludico, Sakamoto ha donato la voce a Mari Illustrious Makinami, pilota della struttura europea della Nerv, apparsa nelle pellicole Evangelion 2.0 e 3.0, e ha rivelato di essere a conoscenza di alcuni dettagli e segreti sul personaggio, che potrebbero definire meglio alcuni aspetti del mondo di Evangelion. Queste informazioni, apparentemente riservate, le sarebbero state dette in confidenza dallo stesso Hideaki Anno.

"Non so quanto posso dire riguardo ciò che ho sentito riguardo Mari da parte di Anno...c'è molto che non è mai stato detto a nessuno" queste sono le parole riportate da Movie Walker Press riguardo le affermazioni della doppiatrice, la quale ha poi specificato che fino a quanto non riceverà un'autorizzazione esplicita dal regista non dirà nulla.

Ricordiamo che Evangelion 3.0 + 1.0 è tra i 10 film col maggior incasso di sempre, e vi lasciamo ad un magnifico cosplay di Misato Katsuragi.