Evangelion: l'enigmatica Rei Ayanami nel realistico cosplay di yush

I personaggi di Neon Genesis Evangelion, quantomeno e soprattutto i protagonisti, vengono analizzati nel profondo dal regista Hideaki Anno permettendo così agli spettatori di sviscerare a 360° la caratterizzazione di Asuka, Shinji e Rei. Quella sicuramente più enigmatica e difficile da comprendere resta sicuramente la first children.

Episodio dopo episodio, il regista ha messo in luce diverse sfumature della personalità di Rei che si sono via via affermate a seconda del suo contatto con Shinji Ikari. Ciascuno dei children, infatti, viene fortemente influenzato dagli altri in un modo o nell'altro e proprio la first, dunque, è quella che più di tutte cambia atteggiamento rispetto al suo comportamento inizialmente passivo.

Il suo personaggio è diventato molto popolare in Giappone al punto che l'azienda Kate ha utilizzato il suo volto nell'ultima collaborazione con Evangelion. A tal proposito, recentemente la cosplayer yush ha realizzato una realistica interpretazione personale di Ayanami, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Rei viene così ritratta con il suo iconico abbigliamento e con una particolare attenzione ai dettagli che si riassumono in un'ottima fedeltà al personaggio originale.

