Evangelion, un fan scova la somiglianza tra il finale della serie e quello di un manga

Neon Genesis Evangelion è uno dei capolavori anime più celebrati al mondo, un'opera unica nata dalla mente del visionario Hideaki Anno e prodotta dallo Studio Gainax. La serie originale del 1995 mette in primo piano l'introspezione dei protagonisti, che culmina negli ultimi due episodi con il viaggio alla ricerca del proprio io di Shinji Ikari.

Il finale della serie Neon Genesis Evangelion è semplicemente iconico, sia per i problemi di produzione che hanno caratterizzato gli ultimi due episodi, poco più di storyboard animati, sia per il significato che Hideaki Anno ha voluto imprimere alla serie, concentrandosi solo sul viaggio all'interno della mente di Shinji Ikari.

L'anno scorso si è tenuta al Centro Nazionale d'Arte di Tokyo la Hideaki Anno Exhibition, mostra dedicata al visionario regista nipponico, dove era presente anche una linea temporale con le opere che maggiormente hanno influenzato Anno. Tra queste troviamo due manga dell'autore George Akiyama, Ashura (1970-71) e The Moon (1972-73).

La pagina Facebook Uriel fa notare, con il post che trovate in fondo a questa notizia, come il finale di The Moon abbia con ogni probabilità ispirato quello della serie Neon Genesis Evangelion. In esso infatti si celebra il matrimonio tra Sansuu e Kateika, durante il quale i sette compagni connessi al robot The Moon applaudono con fervore. Allo stesso modo, il finale di serie di Evangelion vede i personaggi principali applaudire Shinji Ikari nella sua mente, con il ragazzo che ha finalmente realizzato il suo scopo nel mondo.

Man mano che passano gli anni, vengono svelati nuovi retroscena e modi diversi per interpretare Evangelion, un'opera mastodontica che tornerà nei cinema italiani a settembre con Evangelion 3.0+1.01, ultimo film della tetralogia dei reboot dell'anime originale. Vi lasciamo alla Medaglia d'Onore ricevuta dal creatore di Evangelion Hideaki Anno.