Evangelion: per questa figure ad altezza naturale di Rei occorrerà vendere un rene

Se pensate che statue da collezione da centinaia di euro siano esageratamente costose, allora questo straordinario pezzo dedicato a Neon Genesis Evangelion vi farà uscire gli occhi fuori dalle orbite. Stringetevi forte!

L'avventura di Shinji Ikari e delle Unità Eva è recentemente tornata nei top trend grazie al debutto della nuova pellicola Evangelion 3.0 + 1.0, che al suo esordio ha fatto registrare un incasso record da 800 milioni di yen.

Con la conclusione dell'opera Rebuild of Evangelion, la società di figure F:Nex Studio ha pensato bene di aprire i preordini per la statua più grande e costosa da loro mai realizzata. Il marchio sta infatti per rilasciare un prestigioso pezzo da collezione a grandezza naturale, ossia di circa 160 cm, di Rei Ayanami.



Stando a quanto comunicato dalla compagnia, la figure ritrarrà Rei nella sua tuta da pilota bianca, realizzato con appositi materiali. La società ha poi affermato che l'obiettivo è rendere quanto più carina possibile Rei, così da poter tranquillizzare i fan sull'acquisto.



Ma il piatto forte della statua è il costo, ben 17.500 dollari, ossia circa 14.600 euro al cambio attuale. Se avete intenzione di vendere un rene, sappiate però che F:Nex ha realizzato un modello 1:1 dell'Eva-01 da 23 mila euro. Come si suol dire, poveri ma felici. E voi cosa ne pensate di questi prezzi?