Evangelion: i film arrivano al cinema in questa speciale versione 4D

Se avete sempre desiderato di essere spruzzati con dell'acqua in faccia mentre guardate Evangelion, questa è la vostra occasione. La serie di Evangelion è da sempre stata capace di sconvolgere la mente dei fan, e adesso arriva nei cinema giapponesi in questa versione 4D.

I fan sfegatati di Evangelion vi diranno che il modo più appagante di guardare la serie è restando incollati allo schermo. La serie infatti è famosa per essere ricchissima di temi e di reference al mondo religioso e perdere l'attenzione anche solo per un attimo significherebbe perdere sottili indizi che permettono di capire le paure nascoste dei personaggi e i loro desideri.

Potrebbe essere giusto, ma se volessi vivere un'esperienza più coinvolgente? Magari con le poltrone che tremano e liquidi sparati addosso, a dicembre sarà possibile! Infatti, grazie a degli speciali cinema 4D si potrà assistere a questa incredibile proiezione dei tre film Rebuild of Evangelion.

Le date di queste proiezioni 4D saranno il 4 dicembre per Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, l'11 dicembre per Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance, e il 18 dicembre per Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo. I film saranno nelle sale fino al 24 dicembre.

Se non riuscite più ad aspettare, vi lasciamo qualche dettaglio sulla data di uscita dell'ultimo film di Evangelion. Se ve lo siete perso, vi consigliamo di recuperare il messaggio lasciato ai fan dallo Studio Khara.

Per il momento non sappiamo se i film verranno portati anche in Italia in questa forma 4D, ma verranno trasmessi in 82 Toho Cinema sparsi per tutto il Giappone. (Qui potete trovare la lista completa!)