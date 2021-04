Evangelion: Hideaki Anno si occuperà di un film dedicato a Kamen Rider

Oltre al nuovo cosplay dedicato a Misato di Neon Genesis Evangelion, vi segnaliamo un nuovo impegno per Hideaki Anno, famoso per essere il creatore della serie animata incentrata sulle vicende di Shinji Ikari.

Secondo quanto è stato annunciato durante il "Kamen Rider 50th Anniversary Project Unveiling", il celebre regista si occuperà di scrivere e dirigere un film dedicato al supereroe giapponese nato da un'idea di Shotaro Ishinomori. Ecco come Hideaki Anno ha presentato il progetto per celebrare Kamen Rider: "Cinquanta anni fa, tutti i bambini erano appassionati delle avventure di Kamen Rider, lo stesso valeva per me. Ho deciso di partecipare a questo progetto per ricambiare molti dei doni che ho ricevuto da questa serie TV andata in onda cinque decenni fa, nella forma di un film prodotto cinquanta anni dopo". Cosa ne pensate di questo lungometraggio? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.

Per ora non sappiamo molto riguardo al progetto, che ha subito un discreto ritardo a causa della pandemia di Coronavirus e che dovrebbe approdare nei cinema giapponesi nel marzo del 2023. Rimaniamo in attesa di altri dettagli riguardo l'opera, nel frattempo vi lasciamo con questo cosplay dedicato ad Asuka di Neon Genesis Evangelion, mentre ecco una campagna di marketing dedicata alle famose unità EVA.