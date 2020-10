Evangelion: Inaugurato a Kyoto un tram ispirato all'Eva-01

Dopo l'annuncio di una nuova statuetta su Asuka di Neon Genesis Evangelion, il merchandise dedicato all'opera del 1995 si arricchisce anche di un tram ispirato all'Eva-01 e che viaggerà per le strade di Kyoto.

Per commemorare i 25 anni della saga infatti, è stata annunciato l'"Evangelion Kyoto Bus", di cui potete trovare un'immagine in calce alla notizia. A partire da oggi 3 ottobre, i fan della serie di Hideaki Anno potranno viaggiare a bordo del tram, che li porterà dalla fermata di Shijo Omiya, al centro della cittadina, fino a Arashiyama, celebre località turistica. Inoltre, sarà possibile anche acquistare dei gadget come porta chiavi e dei biscotti ispirati a Neon Genesis Evangelion nel negozio presente alla fermata Arashiyama, che servirà delle bevande che avranno il nome dei tre protagonisti Asuka, Shinji e Rei.

Siamo sicuri che questa iniziativa farà felici i numerosi fan della serie anime, recentemente aggiunta al catalogo streaming di Netflix. Nel frattempo anche in Italia sono state annunciate importanti novità legate all'opera: Dynit ha fatto sapere che sarà possibile vedere al cinema i film di Neon Genesis Evangelion, il 7 e il 9 dicembre infatti saranno trasmessi Evangelion Death(true)² e The End of Evangelion, nelle prossime settimane siamo certi che saranno annunciati tutti i dettagli riguardo l'evento.