Evangelion incontra Godzilla vs Kong nella incredibile fan art di un artista statunitense

Kin Chew Fung, un artista statunitense di origini malesi, ha recentemente realizzato un eccezionale artwork ritraente lo scontro tra quattro dei giganti più spaventosi di sempre: l'Eva-01 di Neon Genesis Evangelion, Ultraman dall'omonima serie di Eiji Tsuburaya, e infine Godzilla e King Kong, i due protagonisti del blockbuster in uscita nel 2021.

Nell'immagine visibile in calce, Kong assume le sembianze di un Oozaru di Dragon Ball, con indosso la classica armatura dei saiyan e una gigantesca ascia di fortuna nella mano destra. L'Eva-01 di Shinji Ikari intanto combatte Godzilla al suo posto, con l'aiuto dell'aeronautica militare giapponese, mentre Ultraman si prepara ad entrare in scena.

L'artista non è nuovo a questo tipo di disegni, anche se i pezzi forti del suo repertorio sono senza dubbio i personaggi dei comics americani, su cui ha lavorato fino ad oggi. Scorrendo il profilo dell'artista, comunque, vedrete tante citazioni a manga, film e videogiochi.

Godzilla vs Kong arriverà al cinema e su HBO Max il 31 marzo 2021, e metterà in scena la battaglia tra due storici Kaiju famosi in tutto il mondo. In attesa dell'uscita del film, comunque, è sempre interessante vedere crossover di ogni sorta, e l'opera di Hideaki Anno non è certo nuova a questo tipo di omaggi.

E voi cosa ne pensate? Chi vincerebbe la sfida? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che anche Evangelion 3.0+1.0 avrebbe dovuto debuttare nel 2021, ma purtroppo la premiere della pellicola è stata cancellata per motivi non precisati.