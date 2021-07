Evangelion: ecco l'intimo a tema A.T. Field, per proteggersi dal caldo estivo!

Il recente debutto della pellicola Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time, che ha sbancato il box office per diverse settimane consecutive conquistando diversi record, ha spinto nuovamente il merchandise dedicato al franchise. Siete pronti a queste chicche imperdibili per ogni appassionato?

Cospa, società d'abbigliamento giapponese specializzata nella produzione di costumi per cosplay e altri capi ideati per la fanbase otaku, ha lanciato una nuova linea di accessori brandizzati Neon Genesis Evangelion.

A guidare questa nuova linea vi è l'intimo targato A.T. Field, ossia il misterioso campo protettivo generato dagli Angeli e dalle Unità Evangelion. Con indosso questi boxer, gli appassionati potranno evitare situazioni spiacevoli e proteggersi dal caldo estivo. I boxer, disponibili in due versioni, saranno disponibili al prezzo di 2300 yen ciascuno.

Oltre a questo interessantissimo pezzo, ci sono anche una valanga di utili accessori, come una custodia per pass brandizzata EVA-01 o EVA-02, e dei solidi moschettoni. Per chi invece è un fanatico della personalizzazione, vi è anche un adesivo con logo NERV, al prezzo di 1500 yen, e un portachiavi NERV, l'agenzia militare che si occupa di contrastare la minaccia degli Angeli.

Se invece avete paura di perdere le vostre chiavi, c'è infine un elegante portachiavi in pelle. I preordini del merchandise Cospa sono aperti sul sito di Animo fino al 22 lugio 2021. Nel frattempo, una doppiatrice di Evangelion ha parlato del suo personaggio. Neon Genesis Evangelion ha conquistato anche il box office italiano, ecco gli incassi totali.