Neon Genesis Evangelion: ecco il video completo dello speciale in CG da brividi

Appena qualche settimana fa, abbiamo avuto modo di assistere a un'epica collaborazione tra OPPO e Neon Genesis Evangelion, che ha presentato al pubblico uno spot in computer grafica a dir poco straordinario. Nelle ultime ore, anche un po' a sorpresa, è trapelato il video integrale.

Negli ultimi giorni, il franchise ha avviato una massiccia campagna di collaborazioni in modo tale da spingere il più possibile il brand in attesa dell'uscita di Evangelion 3.0 + 1.0, la pellicola conclusiva della tetralogia iniziata ormai nel lontano 2006. Tra queste particolari partnership, una in particolare ha richiamato l'attenzione da parte della community mondiale legata al capolavoro di Anno. Stiamo parlando ovviamente della collaborazione con OPPO per promuovere l'edizione limitata a tema del Reno Ace 2.

In occasione dello spot pubblicato qualche settimana fa, tuttavia, abbiamo avuto modo di ammirare solo pochi secondi del video originale che, invece, dura oltre i 2 minuti. Nelle scorse è trapelato il filmato in questione, lo stesso che vi abbiamo allegato in calce alla notizia, in cui è possibile assistere alla potenza del franchise nelle vesti di una computer grafica assolutamente sbalorditiva. La qualità tecnica è altissima e in appena pochi minuti ripercorre velocemente alcuni dei punti salienti dell'opera originale.

Ad ogni modo, non ci dilunghiamo ulteriormente e lasciamo a voi lo spazio per condividere le vostre impressioni in merito a questo incredibile video, tra l'altro intitolato per l'occasione "Evangelion: It Can (not) Be True" in onore della tetralogia.