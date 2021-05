Evangelion, Khara festeggia il successo del film con un'illustrazione di Rei, Mari e Asuka

Per celebrare il grande successo al botteghino di Evangelion 3-0 + 1.0, il mensile giapponese Newtype ha deciso di dedicare la copertina del numero di giugno alla pellicola di Hideaki Anno, e pochi istanti fa è stata mostra in anteprima la cover ufficiale. L'illustrazione, realizzata dai ragazzi di Studio Khara, vede come protagoniste Rei, Mari e Asuka.

Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time ha incassato l'equivalente di 63 milioni di euro al box office in poco meno di due mesi, diventando il capitolo più prolifico del franchise e il lungometraggio di maggiore successo diretto del regista giapponese. Al momento la pellicola è 25° nella classifica dei film anime più redditizi di tutti i tempi, sopra Evangelion 2.0 You Can (Not) Redo e sotto Pokémon 3: The Movie. Per entrare in Top 20 sono necessari altri dieci milioni circa, una cifra non impossibile da raggiungere nel caso in cui venisse confermata l'uscita nei cinema occidentali.

A proposito della distribuzione al di fuori del Giappone, poi, La Repubblica ha recentemente confermato che Evangelion 3.0 +1.0 arriverà in Italia su Prime Video, che a quanto pare avrebbe già doppiato la pellicola a gennaio. Per il momento non c'è una data d'uscita, ma si tratta comunque di un'ottima notizia visto che anticipa la distribuzione legale del film già nel 2021.



