Evangelion: ci ha lasciati Motomu Kiyokawa, doppiatore di Kozo Fuyutsuki

Come annunciato dal presidente della società cooperativa consumatori e attori di Tokyo, è purtroppo venuto a mancare il 17 agosto, all'età di 87 anni, Motomu Kiyokawa. Il doppiatore era famoso per aver prestato la voce a Kozo Fuyutsuki, spalla di Gendo Ikari in Neon Genesis Evangelion, e ad altri personaggi delle serie di Hideaki Anno.

Motomu Kiyokawa è nato nella prefettura di Kanagawa il 9 aprile 1935. Nel 1957 ha partecipato al programma di formazione della Hayuza Theatre Company. Ha esordito come doppiatore nel 1957 nello show televisivo di origine statunitense Combat! per pagarsi il corsa alla Hayuza Theatre Company.

Il primo ruolo da doppiatore in un anime di Kiyokawa è arrivato nel 1964 grazie all'adattamento di Big X del maestro Osamu Tezuka. Dopodiché, Kiyokawa ha doppiato Tem Ray in Mobile Suit Gundam. Il primo ruolo davvero importante l'ha avuto però in Nadia: il Mistero della Pietra Azzurra, prima opera che ha visto alla regia Hideaki Anno, in cui Kiyokawa ha doppiato Gargoyle.

Successivamente a questi lavori, Kiyokawa ha doppiato Kozo Fuyutsuki in Neon Genesis Evangelion, ruolo che lo ha reso noto al grande pubblico. Tra gli ultimi personaggi doppiati da Kiyokawa troviamo Tippy in Is the Order a Rabbit?, Yoichiro in Golden Kamui e il dr. Eggman nel franchise di Sonic The Hedgehog, preso dopo la morte del precedente doppiatore Chikao Ohtsuka nel 2015. Con Motomu Kiyokawa se ne va quindi la voce dei protagonisti di molti anime famosi.

Vi lasciamo alla medaglia d'onore con fiocco viola ricevuta da Hideaki Anno, creatore di Evangelion.