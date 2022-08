Evangelion: Mari e Asuka in un doppio cosplay durante la loro vita quotidiana

Second Impact: la Terra viene stravolta da un evento catastrofico che distrugge quasi l'umanità, relegandola a una vita reclusa in pochissimi luoghi. L'ansia di venire assediati dagli Angeli, misteriose entità che possono dominare sulla vita e hanno uno scopo ben preciso, assale tutti coloro che sono rimasti in vita in Evangelion.

Dal 13 settembre 2000 l'umanità è cambiata e non ha potuto fare altro che armarsi e provare ad affrontare gli Angeli per evitare il Third Impact. Per farlo, hanno costruito i giganteschi robot Evangelion, creature che però possono essere guidati soltanto da alcuni individui in particolare, ovvero dei ragazzini di quattordici anni con non pochi problemi alle spalle.

In questa categoria ricade il protagonista storico Shinji Ikari, ma anche i comprimari Mari Makinami Illustrious e Asuka Soryu Langley. C'è battaglia e battaglia, e queste ragazze sono coinvolte in lotte fisiche e lotte psicologiche. La cosplayer Zer0AM_ ha però deciso di immortalare, con l'aiuto di una collega, Asuka e Mari in un cosplay che ispira tranquillità.

Invece possiamo vederle con la tuta insieme a Rei in questo cosplay di gruppo, mentre in Italia si potrà vedere Evangelion 3.0 + 1.0 tra pochi mesi.