Evangelion, un merchandising senza limiti: ecco i gamberi a tema

Il merchandising di Neon Genesis Evangelion ha dell'incredibile, migliaia di prodotti a tema che escono saltuariamente e che fanno sold-out in brevissimo tempo. Le aziende se ne inventano di tutti i colori quando si tratta del capolavoro di Hideaki Anno e alcuni prodotti diventano virali in rete per quanto sono assurdi.

Solo qualche giorno fa è stato presentato da parte di una compagnia l'intimo a tema A-T Field, l'ennesima idea di marketing che cavalca l'onda di una popolarità straordinaria dettata dal grande successo al botteghino di Evangelion 3.0 + 1.0, l'ultimo film della tetralogia dei Rebuild che arriverà nel nostro Paese in streaming grazie ad Amazon Prime Video il prossimo 13 agosto.

Ad ogni modo, recentemente la linea Free Study Series si è arricchita di una nuova proposta disegnata da Fujimi Mokei e si tratta di modellini di gamberi con i colori delle unità Evangelion. Lunghi 23 cm, larghi 14 cm e alti 6 cm, il preordine di queste particolari figure è già attivo per un costo di 5280 yen cadauno (meno di 41 euro al cambio attuale) con la spedizione attesa nel mese di ottobre. Un'idea piuttosto bizzarra quanto originale, che gli autori stiano finendo le idee dopo tutte le recenti uscite del merchandising?

E voi, invece, cosa ne pensate di queste unità gamberi, vi piacciono? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.