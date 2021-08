Evangelion: Misato Katsuragi è la stratega della Nerv nell'ultimo set di Zombrox

La figura di Misato Katsuragi è sempre stata fondamentale per tutta la storia di Evangelion, non soltanto nella serie originale ma anche nella nuova tetralogia cinematografica. In quanto responsabile di Shinji e Asuka, per certi versi vera e propria figura materna per i due personaggi, il Maggiore della Nerv ha avuto un ruolo cruciale nella trama.

Il finale di Evangelion 3.0 + 1.0 ha fatto molto discutere in rete, com'era prevedibile, complice soprattutto il modo in cui Hideaki Anno ha immerso la sua vita proprio nell'ultima pellicola. Ogni personaggio ha avuto un ruolo preciso anche nei 4 film che hanno dato linfa al Rebuild of Evangelion, così come Misato, uno dei volti più apprezzati ed amati dell'intero franchise.

Ed è stata proprio lei, futura comandante della Wille dopo il time-skip di 14 anni del terzo film, a farsi carico del futuro dell'umanità e ad ostacolare i piani della Nerv guidata da Gendo Ikari. Proprio a lei, in particolare alla sua versione come Maggiore della Nerv, la cosplay Zombrox ha dedicato la sua ultima interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia.

Il suo set è stato apprezzato dai fan in rete, merito anche di un ottimo costume e di un'importante cura ai dettagli per emulare nel modo più fedele possibile il personaggio originale. E a voi, invece, piace questo set di Misato a cura di Zombrox? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.