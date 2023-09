Evangelion: e se Misato fosse la pilota dell'Eva? Ecco un cosplay di Misato in tuta rossa

In Neon Genesis Evangelion, il mondo è minacciato dagli angeli, creature enormi dotate dei poteri più disparati, che tentano disperatamente di raggiungere il loro obiettivo misterioso. Per fermarli, l'umanità ha pensato ai Children, un gruppo di giovani adolescenti selezionati per pilotare gli enormi robot di combattimento chiamati Evangelion.

Queste potenti macchine da guerra umanoidi vengono utilizzate per difendere l'umanità dai misteriosi e distruttivi Angeli, con questi giovani piloti che sono il fulcro della trama della serie, ciascuno con le proprie sfide personali e il proprio rapporto complesso con i loro Eva. Il protagonista di Neon Genesis Evangelion è uno di essi, Shinji Ikari, ma con lui ci sono anche Rei Ayanami e Asuka Soryu Langley, tra i più famosi. Ognuno di essi ha un colore distintivo, un Eva specifico e un carattere particolare.

Asuka Soryu Langley è il pilota dell'Eva-02 ed è conosciuta per la sua personalità vivace ma spesso irritabile, e il suo EVA-02 è noto per il suo design distintivo, di colore rosso accesso, così come la sua tuta. A farle da tutrice ci pensa Misato Katsuragi, altra figura chiave in Neon Genesis Evangelion. Lei non è di certo una Children, essendo ormai una donna adulta, anche se con i suoi complessi, e per questo non può pilotare i giganteschi robot che possono salvare l'umanità.

Eppure, la cosplayer Esther ha pensato di realizzare una sorta di fusione: questo cosplay di Misato Katsuragi diventa una pilota di Eva indossando la tuta rossa fiammante di Asuka Soryu Langley. Di certo si tratta di qualcosa di particolare e che raramente viene sperimentato, cosa ne pensate del video? Eventualmente non perdetevi i cosplay di Misato Katsuragi da sola in casa e un cosplay di Asuka estiva.