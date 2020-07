Evangelion: una nuova attrazione permette di visitare l'interno dell'EVA-01

A partire dal prossimo ottobre, il gigantesco Toei Kyoto Studio Park si arricchirà con una nuovissima attrazione a tema Evangelion, ovvero una replica 1:1 del gigantesco Eva-01. A quanto pare la macchina di combattimento sarà visitabile anche all'interno, e permetterà al pubblico di svolgere alcuni test per misurare la propria compatibilità.

L'attrazione, che potete ammirare in calce all'articolo, farà parte della Evangelion Kyoto Base ed oltre a misurare la sincronia tra visitatori e macchina permetterà loro di effettuare foto ricordo e di assistere ad alcuni brevi spettacoli in costume. All'interno sarà anche possibile acquistare il merchandising ufficiale della serie.

L'Evangelion Kyoto Base verrà aperta al pubblico dal 4 ottobre 2020, ma i più impazienti potranno presto acquistare un biglietto premium che permetterà loro di presenziare all'accesso anticipato in programma per il mese di agosto. Attualmente sono disponibili solamente 120 biglietti speciali.

Il nuovo film di Evangelion è stato rimandato pochi mesi fa a causa dell'emergenza sanitaria, ma a quanto pare Studio Khara non ha assolutamente intenzione di far crollare l'hype. Nelle ultime settimane l'azienda ha presentato una serie di prodotti a tema tra cui macchinette del caffè, orologi e molto altro, in modo da tenere alta l'attenzione verso il franchise.

